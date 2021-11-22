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Общество / Авто и транспорт
22 ноября 2021, 18:12

Несколько кондукторов в Казани были избиты в день введения QR-кодов в общественном транспорте

  Ксения Лязер
QR-код

Известно, что среди кондукторов есть госпитализированные. Фото: Галина Соловьёва.

В Казани, в день введения QR-кодов в общественном транспорте, зафиксированы случаи избиения кондукторов и применения к ним перцового баллончика. Известно, что есть госпитализированные.

"Еще не завершился первый день, как в Татарстане стало действовать требование на предъявление QR-кода в общественном транспорте, однако уже появилось несколько сообщений о проявлении случаев насилия по отношению к кондукторам. Зафиксирован случай избиения, использования перцового баллончика, есть госпитализированные", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на мэрию Казани.

Известно, что утром кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава уже более 500 человек. В городе была задержка трамвайных маршрутов на 30 минут из-за пассажира, который отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. В метро пассажиры тоже возмущались и срывались на контролеров. Отмечается, что женщина устроила скандал, так как её не пропустили со справкой о первой вакцинации.

Днём из трамваев и троллейбусов было высажено 786 человек. Двух пассажиров забрала полиция, еще 18 не дождались сотрудников и самостоятельно вышли из подвижного состава.

"В метрополитене трёх конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком - 7 человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и 4 человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом", - сообщает МУП "Метроэлектротранс" в официальном аккаунте в Telegram.

Напомним, сегодня, 22 ноября, в первом российском регионе - Республике Татарстан начал действовать запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода. О введении подобной системы ограничений власти Татарстана предупреждали жителей с начала ноября.

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