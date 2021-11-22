Евгений Куйвашев объявил о начале финального этапа замыкания ЕКАДа

Ввод в эксплуатацию третьего пускового комплекса кольцевой автодороги запланирован на начало 2023 года. Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что строители приступили к работе над последним пролётом Екатеринбургской кольцевой автодороги. Ввод в эксплуатацию третьего пускового комплекса кольцевой автодороги запланирован на начало 2023 года.

Глава региона отметил, что длина путепровода через трассу М-5 составит 139 метров. На этом участке будет организовано шесть полос в двух направлениях.

"Балки на стройку уже привезли и часть смонтировали. Всего их 144: из них 48 по 18 метров длиной и по 25 тонн весом каждая, 96 — 24 метра длиной и по 33,9 тонны весом каждая. На завершение укладки уйдёт неделя-две", — пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор напомнил, что на опережающее завершение строительства ЕКАДа региону удалось договориться с федеральными властями о дополнительных 9 млрд рублей. Эти средства помогут завершить южное полукольцо ЕКАДа, которое строится с 2013 года.

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