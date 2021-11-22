Темы дня

Общество / Авто и транспорт
22 ноября 2021, 23:34

Евгений Куйвашев объявил о начале финального этапа замыкания ЕКАДа

Коллаж

Ввод в эксплуатацию третьего пускового комплекса кольцевой автодороги запланирован на начало 2023 года. Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что строители приступили к работе над последним пролётом Екатеринбургской кольцевой автодороги. Ввод в эксплуатацию третьего пускового комплекса кольцевой автодороги запланирован на начало 2023 года.

Глава региона отметил, что длина путепровода через трассу М-5 составит 139 метров. На этом участке будет организовано шесть полос в двух направлениях.

"Балки на стройку уже привезли и часть смонтировали. Всего их 144: из них 48 по 18 метров длиной и по 25 тонн весом каждая, 96 — 24 метра длиной и по 33,9 тонны весом каждая. На завершение укладки уйдёт неделя-две", — пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор напомнил, что на опережающее завершение строительства ЕКАДа региону удалось договориться с федеральными властями о дополнительных 9 млрд рублей. Эти средства помогут завершить южное полукольцо ЕКАДа, которое строится с 2013 года. 

Читайте также:

После визита в Свердловскую область Михаил Мишустин поручил выделить 7,8 млрд региону.

Правительство РФ выделило 2,4 миллиарда рублей на завершение строительства ЕКАД.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.11.2021, 23:34 / Общество
Евгений Куйвашев объявил о начале финального этапа замыкания ЕКАДа
22.11.2021, 21:16 / Экономика
Даниил Егоров заявил, что по итогам 2021 года объём налоговых поступлений вырастет на 7 триллионов
22.11.2021, 20:45 / Общество
В центре Челябинска обнаружили срез столба с зашкаливающим радиационным фоном
22.11.2021, 19:46 / Общество
Каток в ЦПКиО Екатеринбурга откроется 26 ноября
22.11.2021, 19:12 / Экономика
ФНС планирует отказаться от деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ