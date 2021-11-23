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Общество / Авто и транспорт
23 ноября 2021, 16:05

Свердловские госавтоинспекторы выписали штрафы на 3,2 млрд рублей

сотрудники ГИБДД

С нарушителей ПДД в 2021 году взыскано 2 млрд 164 млн рублей. Фото: Галина Соловьёва.

За первые 10 месяцев текущего года сотрудники свердловской ГИБДД выписали 4 млн 804 тыс. 107 постановлений о наложении административного штрафа на участников дорожного движения. Общая сумма штрафов превысила 3 млрд 227 тысяч рублей.

Такие данные озвучил начальник отдела исполнения административного законодательства регионального Управления ГИБДД Алексей Гробов в ходе сегодняшнего брифинга. Он отметил, что уже взыскано 2 млрд 164 млн рублей. За аналогичный период 2020 года было взыскано 1 млрд 861 млн рублей. При этом штрафов тогда было выписано на сумму 3 млрд 182 млн рублей. 

Алексей Гробов уточнил, что в целях неотвратимости наказания сотрудниками ГИБДД за неуплату административного штрафа по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом) возбуждено 10 тыс. 323 административных производства. Из них решениями судов оштрафовано более 5 тыс. граждан, подвергнуто административному аресту 1,5 тыс. лиц, привлечено к обязательным работам 1,4 тыс. свердловчан.

Добавим, за 10 месяцев на территории Среднего Урала произошло 2 316 ДТП (за аналогичный период прошлого года - 2 270 аварий).

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Областная газета Свердловской области

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