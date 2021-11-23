Минздрав России подготовил новые правила медосвидетельствования водителей

Автомобилистов с признаками наркологических расстройств будут отправлять на лабораторный анализ вне зависимости от результата экспресс-теста. Фото: Павел Ворожцов.

Министерство здравоохранения РФ предложило новые правила медицинского освидетельствования водителей на наличие опьянения. Автомобилистов с признаками наркологических расстройств будут отправлять на лабораторный анализ вне зависимости от результата экспресс-теста.

О проекте новых правил, подготовленных Минздравом, сообщает газета "Коммерсантъ". Изменения коснутся групп риска, в которые входят водители или ученики автошкол с клиническими признаками наркологических расстройств, а также автомобилисты, которые лишались водительских прав.

Решение о направлении водителя на лабораторный анализ будет принимать нарколог на основании клинической картины. При этом у водителя должно наблюдаться сразу три признака употребления наркотических веществ, среди которых:

эмоциональная неустойчивость;

неадекватное поведение и нарушение общественных норм;

ускоренный или замедленный темп мышления;

сонливость;

гиперактивность;

потливость или наоборот сухость кожи;

сужение или расширение зрачков;

тремор рук;

следы от уколов.

Обновлённые правила направлены на совершенствование организационных форм и методов медицинского обеспечения безопасности дорожного движения. Если проект будет одобрен, новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Читайте также:

За неделю на дорогах Свердловской области пресекли 20 тысяч нарушений ПДД.