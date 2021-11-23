Минздрав России подготовил новые правила медосвидетельствования водителей

Министерство здравоохранения РФ предложило новые правила медицинского освидетельствования водителей на наличие опьянения. Автомобилистов с признаками наркологических расстройств будут отправлять на лабораторный анализ вне зависимости от результата экспресс-теста.
О проекте новых правил, подготовленных Минздравом, сообщает газета "Коммерсантъ". Изменения коснутся групп риска, в которые входят водители или ученики автошкол с клиническими признаками наркологических расстройств, а также автомобилисты, которые лишались водительских прав.
Решение о направлении водителя на лабораторный анализ будет принимать нарколог на основании клинической картины. При этом у водителя должно наблюдаться сразу три признака употребления наркотических веществ, среди которых:
- эмоциональная неустойчивость;
- неадекватное поведение и нарушение общественных норм;
- ускоренный или замедленный темп мышления;
- сонливость;
- гиперактивность;
- потливость или наоборот сухость кожи;
- сужение или расширение зрачков;
- тремор рук;
- следы от уколов.
Обновлённые правила направлены на совершенствование организационных форм и методов медицинского обеспечения безопасности дорожного движения. Если проект будет одобрен, новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года.
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