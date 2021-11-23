60 комплексов фотофиксаций установят на дорогах Свердловской области

Количество трёхногих камер планируется уменьшать. Фото: Алексей Кунилов.

В 2022 году на дорогах Свердловской области установят ещё 60 комплексов фотофиксации. Они появятся на аварийно-опасных участках.

Об этом рассказал начальник центра автоматической фиксации нарушений ПДД ГИБДД Свердловской области Дмитрий Кузнецов. Он уточнил, что проект строительства новых комплексов проходит стадию согласования с региональным Министерством транспорта и дорожного хозяйства. Утвердить всё предполагается на следующей неделе.

По его данным, комплексы появятся, на участках, где уже произошла беда. Он обозначил следующие автодороги:

Екатеринбург - Полевской;

Нижний Тагил - Нижняя Салда;

Первоуральск - Шаля; Екатеринбург - Реж - Алапаевск;

Невьянск - Реж - Артёмовский - с. Килачёвское;

Ревда - Дегтярск - с. Курганова;

Богданович - Сухой Лог;

Ачит - Месягутово;

Берёзовский - пос. Сарапулка - Белоярское водохранилище;

Ольховка - Двуреченск;

Арамиль - д. Андреевка.

Ещё два рубежа фотофиксации предусмотрены на Кольцевой автомобильной дороге.

"Это основные региональные магистрали, на которых, к сожалению, произошла беда. Наличие стационарного комплекса там на сегодняшний день жизненно необходимо, чтобы повысить культуру движения по данной сети дорог и этим добиться снижения аварийности. Комплексы будут выявлять нарушения скоростного движения, выезд на полосу предназначенную для встречного движения", - уточнил он.

Дмитрий Кузнецов также отметил, что количество трёхногих камер планируется уменьшать. Их будут ставить дальше от областного центра. На менее интенсивные, но порой аварийные дороги.

Ранее стало известно, что всего в регионе действует 336 единиц техники: 206 - стационарных комплексов, 125 - передвижных, 5 - мобильных. В этом году были запущены 73 стационарных рубежа автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД, ещё шесть должны заработать до конца года.