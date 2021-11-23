Стало известно, на каких перекрёстках Екатеринбурга установят камеры

Всего в следующем году на дорогах Свердловской области установят 60 комплексов фотофиксаций. Фото: Алексей Кунилов.

В 2022 году в столице Урала установят 27 камер, фиксирующих нарушения ПДД. Известен предварительный список мест.

По информации начальника центра автоматической фиксации нарушений ПДД ГИБДД Свердловской области Дмитрия Кузнецова, места установки новых камер ещё обсуждаются. Предварительно комплексы фотофиксации появятся на перекрёстках с "напряжённым движением" из-за нарушений ПДД:

Белинского - Куйбышева;

Вильгельма де Геннина - Павла Шаманова;

Космонавтов - Турбинная;

Краснофлотцев - Шефская;

Шефская - Фрезеровщиков;

Бакинских Комисар - Победы.

Несоблюдение скоростного режима, по словам Кузнецова, также фиксируется на улицах Московская (за Волгоградской в сторону Вторчермета), Фурманова и Восточная (в сторону железнодорожного вокзала от Первомайской).

"Это ряд ключевых, на самом деле их побольше", - сказал начальник центра автоматической фиксации нарушений ПДД ГИБДД региона.

Всего в следующем году на дорогах Свердловской области установят 60 комплексов фотофиксаций. О том, на каких трассах появятся камеры, читайте тут.

Ранее стало известно, что всего в регионе действует 336 единиц техники: 206 - стационарных комплексов, 125 - передвижных, 5 - мобильных. В этом году были запущены 73 стационарных рубежа автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД, ещё шесть должны заработать до конца года.