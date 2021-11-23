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Общество / Авто и транспорт
23 ноября 2021, 14:49

В Казани собираются наказывать пассажиров, задерживающих транспорт из-за отсутствия QR-кодов

  Ксения Лязер
Пассажир в маске едет в общественном транспорте

Сумма ущерба за задержку трамваев в первый день введения кодов на транспорте в Казани составила 6 тысяч 400 рублей. Фото: Галина Соловьёва

"Метроэлектротранс" в Казани намерен добиваться возмещения ущерба за задержку транспорта в утренний час пик. Сумма ущерба от задержки 22 ноября, когда в регионе были введены QR-коды на транспорте, составила шесть тысяч четыреста рублей.

"Пассажиры, задерживающие подвижной состав из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность за простой транспорта", - сообщает МУП "Метроэлектротранс" в своём телеграм-канале.

Напомним, что с 22 ноября в Татарстане запрещён проезд пассажиров старше 18 лет без QR-кода или медотвода в городском транспорте (кроме легкового такси и транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки), а также в метрополитене. Остановлена и продажа билетов на автовокзалах и автостанциях - речь идёт о пригородных и межмуниципальных маршрутах.

Накануне, ранним утром, в 06:33, на остановке улицы Восстания в Казани пассажир не предъявил QR-код и не хотел покидать салон трамвая №1. Диспетчер вызвала сотрудников полиции, они вывели пассажира из трамвая и составили протокол об административном правонарушении. Движение транспорта задержалось на час, а на остановке собралось 10 трамваев. "Метроэлектротранс" оценивает ущерб от задержки в 6 тысяч 400 рублей.

Напомним, что в Казани, в день введения QR-кодов в общественном транспорте зафиксированы случаи избиения кондукторов и применения к ним перцовых баллончиков. Известно, что есть госпитализированные. Также минувшим днём из трамваев и троллейбусов было высажено 786 человек. Двух пассажиров забрала полиция, ещё 18 не дождались сотрудников и самостоятельно вышли из подвижного состава.

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Областная газета Свердловской области

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