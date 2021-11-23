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Общество / Авто и транспорт
23 ноября 2021, 17:51

На строительство ряда улиц в Академическом готовы потратить 337,5 млн рублей

строительство дороги

Контролировать исполнение постановления будет замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова. Фото: Павел Ворожцов.

Глава уральской столицы Алексей Орлов поручил МКУ «Управление капстроительства города Екатеринбурга» заключить долгосрочный контракт на строительство ряда улиц в Академическом. Все работы планируется завершить до 31 декабря 2024 года.

Как говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии, предельный объём средств на оплату контракта составляет 337 млн 538 тыс. рублей. Из них 11,3 млн рублей в 2021 году (из городского бюджета). В 2022 году – 65,8 млн рублей, в 2023 году – 110,3 млн рублей и в 2024 году – 150 млн рублей (в эти три года будут задействованы городской и областной бюджеты).

Закупка подразумевает строительство следующих улиц:

  • Хрустальногорской (от пр. Академика Сахарова до Суходольской);
  • Евгения Савкова (от Хрустальногорской до Косотурской);
  • Косотурской (от Евгения Савкова до Суходольской);
  • Суходольской (от Хрустальногорской до Тенистой с профилированием русла реки Патрушихи)

"Планируемые результаты выполнения работ – создание условий для развития жилищного строительства на территории района Академического в городе Екатеринбурге за счёт обеспечения транспортной доступности застраиваемого района для жителей", - говорится в документе. Контролировать исполнение постановления будет замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова.

Ранее градоначальник поручил заключить долгосрочный контракт на реконструкцию улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей с целью строительства трамвайной линии. Стоимость работ на первом этапе оценивается в 3 млрд 191 млн 559 тысяч рублей.

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Областная газета Свердловской области

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