Запуск трамвая в Верхнюю Пышму отложили до мая 2022 года

На строительство и эксплуатацию трамвайной линии в Верхнюю Пышму запланированы средства областного бюджета на 2022 год. Фото: Галина Соловьёва.

Сроки открытия трамвайного движения из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму снова сдвинуты. Электротранспорт начнёт курсировать между городами не раньше мая 2022 года.

Как рассказали "Областной газете" в департаменте информполитики Свердловской области, строительство межмуниципальной трамвайной линии до сих пор выполнено не полностью (на 75 процентов - в Екатеринбурге и на 95 - в Верхней Пышме). Строители не успели закончить благоустройство территории. В уральской столице эти работы придётся перенести на весну.

Также для запуска трамвайного движения необходимо определить перевозчика. Эта процедура пройдёт не ранее мая.

Техническая обкатка трамвая по новой ветке намечена на первую декаду декабря этого года.

Уточняется, что соглашение с поставщиком подвижного состава для данного маршрута до сих пор не заключено. Хотя ранее генеральный директор компании-концессионера "Мовиста Регионы" Александр Советников заявлял, что поставщика трамваев выберут до конца сентября.

Как писала ранее "ОГ", изначально строительство трамвайной линии планировали завершить осенью 2020 года, но после этого сроки её открытия несколько раз сдвигались. В сентябре этого года, когда в Верхней Пышме начали возводить трамвайное депо, сообщалось, что техническая обкатка трамваев пройдёт в октябре-ноябре, а полноценный запуск линии - в начале 2022-го. Но и эти обещания снова не сбылись.