В общественном транспорте Екатеринбурга может подорожать проезд

Последнее повышение стоимости проезда было пять лет назад. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге могут повысить стоимость проезда в наземном общественном транспорте. Соответствующие документы ЕМУП "Гортранс" направил в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) Свердловской области.

Информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе мэрии.

"Могу только подтвердить факт подачи Гортрансом документов, обосновывающих повышение тарифов в Региональную энергетическую комиссию. Сам этот факт не означает ещё повышения", - сказала начальник отдела информационного сопровождения горадминистрации Виктория Мкртчян. По её словам, если комиссия решит, что повышение необходимо, то она же определит сроки и сумму, на которую увеличится тариф.

Представитель администрации также напомнила, что последнее повышение стоимости проезда было пять лет назад. За это время значительно выросла стоимость горюче смазочных материалов. Кроме того, "всё это время не повышалась зарплата водителей и кондукторов". Виктория Мкртчян также заявила изданию, что метрополитен документов в РЭК не подавал. Это значит, что проезд останется на уровне 32 рублей.

"Руководитель сказал без комментариев", - ответили на звонок "ОГ" в ЕМУП "Гортранс".

Напомним, весной текущего года местным перевозчикам было поручено собрать пакет документов и обратиться в РЭК. Заявлялось, что повышение намечено на 2022 год.

"Повышать надо, потому что стоимость проезда меняется", – отмечал вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. В качестве причин он назвал рост стоимости горюче-смазочных материалов и необходимость повышения уровня зарплат транспортникам. По его мнению, цену за билет можно поднять на 5-10% от его актуальной стоимости (с 28 до 31 рубля).