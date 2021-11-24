Темы дня

Общество / Авто и транспорт
24 ноября 2021, 11:38

В общественном транспорте Екатеринбурга может подорожать проезд

проезд в общественном транспорте

Последнее повышение стоимости проезда было пять лет назад. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге могут повысить стоимость проезда в наземном общественном транспорте. Соответствующие документы ЕМУП "Гортранс" направил в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) Свердловской области.

Информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе мэрии.

"Могу только подтвердить факт подачи Гортрансом документов, обосновывающих повышение тарифов в Региональную энергетическую комиссию. Сам этот факт не означает ещё повышения", - сказала начальник отдела информационного сопровождения горадминистрации Виктория Мкртчян. По её словам, если комиссия решит, что повышение необходимо, то она же определит сроки и сумму, на которую увеличится тариф.

Представитель администрации также напомнила, что последнее повышение стоимости проезда было пять лет назад. За это время значительно выросла стоимость горюче смазочных материалов. Кроме того, "всё это время не повышалась зарплата водителей и кондукторов". Виктория Мкртчян также заявила изданию, что метрополитен документов в РЭК не подавал. Это значит, что проезд останется на уровне 32 рублей.

"Руководитель сказал без комментариев", - ответили на звонок "ОГ" в ЕМУП "Гортранс".

Напомним, весной текущего года местным перевозчикам было поручено собрать пакет документов и обратиться в РЭК. Заявлялось, что повышение намечено на 2022 год.

"Повышать надо, потому что стоимость проезда меняется", – отмечал вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. В качестве причин он назвал рост стоимости горюче-смазочных материалов и необходимость повышения уровня зарплат транспортникам. По его мнению, цену за билет можно поднять на 5-10% от его актуальной стоимости (с 28 до 31 рубля).

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.11.2021, 13:12 / Общество
В Сысерти сменился начальник местного отделения МВД
24.11.2021, 13:00 / Культура
Екатеринбургский цирк реконструируют за три года
24.11.2021, 12:58 / Общество
Нейрохирургическая служба КГБ №40 вернулась к плановой помощи
24.11.2021, 11:38 / Общество
В общественном транспорте Екатеринбурга может подорожать проезд
24.11.2021, 11:35 / Политика
Уральский полпред Владимир Якушев ушёл на самоизоляцию