Свердловские власти оценят опыт введения QR-кодов в общественном транспорте Казани

При принятии решения свердловские власти учтут опыт Татарстана. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом поручил специальной рабочей группе выехать в Татарстан. На месте специалисты ознакомятся с опытом введения системы QR-кодов в общественном транспорте.

По словам замгубернатора Свердловской области Павла Крекова, в регионе данная тема прорабатывается.

"Мы внимательно относимся ко всем практикам, которые появляются в плане борьбы с коронавирусной инфекцией. Предвосхищая возможный вопрос, я хочу сказать о том, что мы прорабатываем тему с QR-кодированием на общественном транспорте", - отметил он в ходе блифинга.

В ходе выступления Павел Креков подчеркнул, что общественный транспорт - достаточно сложный механизм. Он включает в себя не только муниципальный транспорт - автобусы, троллейбусы, траммваи, маршрутные такси, - но и пригородные электрички, междугородние автобусы.

"Вчера на штабе было дано поручение специальной рабочей группе, в которую входят работники министерства общественной безопасности и министерства транспорта и дорожного хозяйства, выехать в Татарстан и посмотреть их опыт введения QR-кодирования - удачные и не удачные моменты. Для того, чтобы при принятии решения этот опыт учесть", - подытожил замглавы региона.

Напомним, с 22 ноября в Татарстане запрещён проезд пассажиров старше 18 лет без QR-кода или медотвода в городском транспорте (кроме легкового такси и транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки), а также в метрополитене. Остановлена и продажа билетов на автовокзалах и автостанциях - речь идёт о пригородных и межмуниципальных маршрутах.

Как писала "Областная газета", в день введения QR-кодов в общественном транспорте Казани зафиксированы случаи избиения кондукторов и применения к ним перцовых баллончиков. Известно, что есть госпитализированные. Также минувшим днём из трамваев и троллейбусов было высажено 786 человек.

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