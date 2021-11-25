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Общество / Авто и транспорт
25 ноября 2021, 11:30

После оплаты долга в 4,5 млн у екатеринбурженки повторно арестовали BMW X6

BMW X6

В Екатеринбурге у должницы дважды арестовали BMW X6. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

В Екатеринбурге судебным приставам пришлось дважды арестовывать автомобиль должницы. BMW X6 пока не вернулся к владелице.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, к приставам поступил исполнительный лист об обращении взыскания на заложенное имущество - автомобиль - в пределах суммы иска 4,5 млн рублей в пользу кредитной организации. Транспортное средство было арестовано и передано на хранение банку.

Чтобы вернуть BMW X6, должница полностью погасила кредит. Однако когда екатеринбурженка приехала его забирать в отношении автомобиля был повторно составлен акт описи. Причиной стала задолженность другому кредитору в размере 667 тыс. рублей. Машина передана на хранение должнику, но пользоваться ей женщина сможет только после оплаты долгов.

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Областная газета Свердловской области

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