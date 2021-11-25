В Екатеринбурге до ноября 2024 года изменилась схема движения шести автобусов

Схема движения шести автобусных маршрутов меняется из-за строительства развязки возле концерна "Калина". Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 25 ноября, меняется схема движения шести автобусных маршрутов из-за строительства развязки возле концерна "Калина". Изменения будут действовать до 4 ноября 2024 года.

На Сибирском тракте отменили остановку "Комсомольская" в направлении ул. Восточная для маршрутов №24 "Компрессорный – посёлок Мичуринский", №047 "Трактовая – Громова", №56 "7 Ключей (Тагильский подход) – Птицефабрика", №65 "Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово – станция "Кольцово". При этом для автобуса №56 остановка "Комсомольская" в сторону Птицефабрики останется, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

При этом на Сибирском тракте, рядом с домом №12, ввели остановку "Переулок Активистов". Остановочный пункт будет действовать в оба направления для автобусов №24, 65, 047, 71 "Восточная – посёлок Исток" и 76 "ТРЦ "Мега" – Синие Камни". Автобус №56 будет останавливаться на "Переулке Активистов" только при движении в сторону ул. Восточная.

Напомним, строительство транспортной развязки вблизи концерна "Калина" стартовало в начале ноября. "Областная газета" в деталях рассказывала об одном из самых ожидаемых проектах Екатеринбурга.

Читайте также:

В Екатеринбурге до 16 декабря меняется схема движения автобусов №042 и 44.