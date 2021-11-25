В Екатеринбурге новые названия присвоены двум улицам и трём остановкам

Раньше остановка "Карла Маркса" называлась "Федерация профсоюзов". Фото: фото с сайта 2Гис

В Екатеринбурге появились две новые улицы. Новые названия получили также три остановки.

Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На основании решения комиссии по наименованиям топонимических объектов официальные названия получили три остановки общественного транспорта:

автобусная остановка "Федерация профсоюзов" на нечётной стороне улицы Белинского переименована в "Улицу Карла Маркса";

название точки "УЗТМ" на нечётной стороне улицы Машиностроителей изменили на "Площадь 1-й Пятилетки",

новую остановку организовали на улице Ясной в направлении улицы Академика Бардина, ей присвоили наименование "Областная больница № 1".

Также на карте Екатеринбурга появятся две новые улицы: 100-летия Уральского университета и Универсиады. Они проложены в Новокольцовском районе, где строятся объекты Всемирных студенческих игр.

Напомним, предложение назвать улицы Екатеринбурга в честь Универсиады и 100-летия главного вуза Урала прозвучало на первом заседании обновлённой Комиссии по наименованиям топонимических объектов.

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