Авиакомпания "РусЛайн" до конца года запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Нарьян-Мар

Авиакомпания "РусЛайн" запустила прямые рейсы по направлению Екатеринбург - Нарьян-Мар. Самолёты будут летать еженедельно по четвергам и воскресеньям.
По информации пресс-службы авиакомпании, все рейсы будут выполнять современные воздушные суда Bombardier CRJ-100/200 на 50 мест. Полёты будут осуществляться по следующему графику:
С 25 ноября по 31 декабря:
- Екатеринбург - Нарьян-Мар (четверг) - время вылета 8:50, время прибытия 9:05;
- Нарьян-Мар - Екатеринбург (четверг) - время вылета 9:50, время прибытия 14:05.
С 28 ноября по 31 декабря:
- Екатеринбург - Нарьян-Мар (воскресенье) - время вылета 16:45, время прибытия 17:00;
- Нарьян-Мар - Екатеринбург (воскресенье) - время вылета 17:45, время прибытия 22:00.
Отметим, что ранее "РусЛайн" осуществлял рейсы из Екатеринбурга в Нарьян-Мар через пересадочный пункт в Сыктывкаре.