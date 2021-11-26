Авиакомпания "РусЛайн" до конца года запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Нарьян-Мар

Самолёты будут летать еженедельно по четвергам и воскресеньям. Фото: пресс-служба "РусЛайн"

Авиакомпания "РусЛайн" запустила прямые рейсы по направлению Екатеринбург - Нарьян-Мар. Самолёты будут летать еженедельно по четвергам и воскресеньям.

По информации пресс-службы авиакомпании, все рейсы будут выполнять современные воздушные суда Bombardier CRJ-100/200 на 50 мест. Полёты будут осуществляться по следующему графику:

С 25 ноября по 31 декабря:

Екатеринбург - Нарьян-Мар (четверг) - время вылета 8:50, время прибытия 9:05;

Нарьян-Мар - Екатеринбург (четверг) - время вылета 9:50, время прибытия 14:05.

С 28 ноября по 31 декабря:

Екатеринбург - Нарьян-Мар (воскресенье) - время вылета 16:45, время прибытия 17:00;

Нарьян-Мар - Екатеринбург (воскресенье) - время вылета 17:45, время прибытия 22:00.

Отметим, что ранее "РусЛайн" осуществлял рейсы из Екатеринбурга в Нарьян-Мар через пересадочный пункт в Сыктывкаре.