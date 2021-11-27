В Екатеринбурге на автобусном маршруте №46 появились четыре новые остановки

На отрезке от остановки "Академика Парина" до "Пехотинцев" автобус будет двигаться по улице 8 Марта вместо ул. Хохрякова. Фото: Галина Соловьёва.

С сегодняшнего дня, 27 ноября, в Екатеринбурге меняется схема движения автобуса №46. На маршруте ввели четыре дополнительных остановочных пункта.

На отрезке от остановки "Академика Парина" до "Пехотинцев" автобус будет двигаться по улице 8 Марта вместо ул. Хохрякова. Маршрут движения будет следующим: Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Академика Бардина – Амундсена – Московская – Фурманова – Серова – Большакова – Московская – Куйбышева – 8 Марта – проспект Ленина – Маршала Жукова – Папанина – Юмашева – Крылова – Кирова – Бебеля – Готвальда – Опалихинская – Бебеля – Ольховская – Софьи Перовской – Пехотинцев.

При этом на ул. Хохрякова в сторону пр. Ленина отменена остановка "Попова". В сторону остановочного пункта "Пехотинцев" на маршруте ввели остановки "Горный университет", "Метро Площадь 1905 года" и "Площадь 1905 года". Также появилась остановка "Юмашева" на одноимённой улице в сторону ул. Папанина, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.