На трассе Екатеринбург - Тюмень дважды перекроют движение в ночь на 29 ноября

Перекрытия необходимы для установки на дороге автоматизированной системы управления дорожным движением. Фото: Алексей Кунилов.

Дорожники дважды ограничат движение на участках трассы Р-351 Екатеринбург - Тюмень. Работы будут проводиться в ночь с 28 на 29 ноября.

Как сообщается на сайте ФКУ "Уралуправтодор", перекрытия необходимы для установки на дороге автоматизированной системы управления дорожным движением. На км 124+659 движение будет ограничено с 1:15 до 1:30, а на участке км 125+293 - с 2:15 до 2:30.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать перекрытия при планировании маршрута, соблюдать скоростной режим и внимательно следить за знаками.