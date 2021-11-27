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Общество / Авто и транспорт
27 ноября 2021, 17:19

На трассе Екатеринбург - Тюмень дважды перекроют движение в ночь на 29 ноября

Трасса

Перекрытия необходимы для установки на дороге автоматизированной системы управления дорожным движением. Фото: Алексей Кунилов.

Дорожники дважды ограничат движение на участках трассы Р-351 Екатеринбург - Тюмень. Работы будут проводиться в ночь с 28 на 29 ноября.

Как сообщается на сайте ФКУ "Уралуправтодор", перекрытия необходимы для установки на дороге автоматизированной системы управления дорожным движением. На км 124+659 движение будет ограничено с 1:15 до 1:30, а на участке км 125+293 - с 2:15 до 2:30.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать перекрытия при планировании маршрута, соблюдать скоростной режим и внимательно следить за знаками.

Областная газета Свердловской области

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