Рабочие перекроют движение на трассе Пермь - Екатеринбург в ночь на 3 декабря

Перекрытие движения на участке км 266+100 связано с установкой надземного пешеходного перехода. Фото: Алексей Кунилов.

В ночь со 2 на 3 декабря на трассе Р-242 Пермь - Екатеринбург введут ограничение движения. Дорога будет перекрыта в оба направления на 40 минут.

По информации с сайта ФКУ "Уралуправтодор", перекрытие движения на участке км 266+100 (возле села Киргишаны) связано с установкой надземного пешеходного перехода. Ограничение продлится с 23:00 до 23:40 вечером 2 декабря.

Водителей просят заранее планировать маршрут движения, внимательно следить за установленными знаками и соблюдать ПДД.

Напомним, что в ночь на 28 сентября на 50-м км автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург обрушился пешеходный переход. Его снёс грузовик, который ехал с поднятым кузовом. Мост упал на кабину грузовика и на "ГАЗель", ехавшую во встречном направлении. Водители обоих ТС погибли на месте аварии.

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