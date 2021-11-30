С 1 декабря QR-коды вводятся на внутренних авиалиниях в Хабаровском крае

Ранее QR-коды начали требовать при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края. Фото: Алексей Кунилов.

В Хабаровском крае вводятся новые антиковидные меры. С 1 декабря система QR-кодов заработает на краевых авиалиниях.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, начиная со среды при вылете в любой из районов края необходимо будет предъявить QR-код, бумажный документ о вакцинации, либо ПЦР-тест. Такая же система заработает и при посещении административных учреждений, в том числе зданий органов местного самоуправления, Законодательной думы региона.

Исключением станут подведомственные учреждения - отделения соцзащиты, ЗАГСы, МФЦ. Они принимают в обычном режиме.

Ежедневно в Хабаровском крае выявляют более 500 новых случаев инфицирования.

Ранее QR-коды начали требовать при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края.

Напомним, 12 ноября Правительство РФ внесло законопроекты в Госдуму. Предполагается, что оба документа - о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиационном транспорте - будут действовать до 1 июня 2022 года. Накануне на Среднем Урале прошли общественные обсуждения поправок в закон о QR-кодах.