В Нижнем Тагиле ради ледового городка перекроют улицы

Строительство горок, детских игровых зон, ледовых скульптур и светодиодных конструкций на Театральной площади должно завершиться до 25 декабря. Фото: Владимир Мартьянов

С 1 декабря в Нижнем Тагиле начнут строить ледовый городок 2021/2022. Ради этого закрываются несколько улиц в районе Театральной площади.

Два месяца, до 30 января 2022 года, будет перекрыто движение автотранспорта на участке дороги от пр. Строителей, 4 до ул. Пархоменко, 1а. Улица Пархоменко от пр. Ленина до ул. Горошникова останется открытой.

Уже с завтрашнего дня подрядчик начнёт завозить на площадь необходимое оборудование, в том числе искусственную ель и светодиодные комплекты.

"На первом этапе подрядная организация проведёт подготовку площадки для строительства и приступит к заготовке ледяных блоков, из которых потом сформируют объекты ледового городка. Строители надеются, что погода будет благоприятной для возведения ледового городка и установится минусовая температура", - рассказали в пресс-службе мэрии города.

Напомним, что основной темой новогодней площадки в Нижнем Тагиле станет 85-летие студии "Союзмультфильм", которое отмечается в текущем году. Скульпторы создадут фигуры Бременских музыкантов, Карлсона, Снежной королевы, героев сказок Александра Пушкина и Павла Бажова. Тагильчане и гости города смогут увидеть Данилу-мастера, Огневушку-поскакушку, Хозяйку Медной горы и других известных уральских персонажей. Строительство горок, детских игровых зон, ледовых скульптур и светодиодных конструкций на Театральной площади должно завершиться до 25 декабря. На ледовый городок власти выделят почти 11,5 млн рублей.

В прошлом году ледовый городок в Нижнем Тагиле был выполнен по мотивам "Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди". Потратить на него хотели больше 20 миллионов рублей.

Фото: 2 Gis