В Екатеринбурге на три недели перекроют улицы Менделеева и Менжинского

Горожан просят заранее планировать маршрут своего передвижения. Фото: Нина Георгиева.

Власти Екатеринбурга анонсировали перекрытия на двух улицах. Они обе расположены в Кировском районе города.

По данным пресс-службы мэрии, строители перекроют участок ул. Менделеева (от Июльской до дома № 2а на Менделеева). Ограничение продлится с 10 по 31 января 2022 года. В эти же дни движение транспорта будет закрыт по ул. Менжинского (от Июльской до дома 1а на Менжинского).

Отмечается, что это необходимо для реконструкции теплосети и возведения жилого дома на Менделеева. Горожан просят заранее планировать маршрут своего передвижения.

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