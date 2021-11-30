В Свердловской области за выходные задержали 160 пьяных водителей

В ходе сплошных проверок транспорта автоинспекторы задержали 127 водителей, не имеющих права управления. Фото: Галина Соловьёва.

В выходные на дорогах Свердловской области прошли рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей ПДД. Инспекторы задержали 160 пьяных водителей.

Из них 40 автолюбителей отказались от прохождения освидетельствования. Ещё 23 свердловчанина привлекались к административной ответственности за аналогичное нарушение ранее. Им грозит уже уголовная ответственность, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД ГУ МВД России.

Также в ходе сплошных проверок транспорта автоинспекторы задержали 127 водителей, не имеющих права управления. Это те, кто не получал водительских удостоверений и те, кто был их лишён. Им грозят крупные штрафы или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее "Областная газета" писала, что за первые 10 месяцев текущего года сотрудники свердловской ГИБДД выписали 4 млн 804 тыс. 107 постановлений о наложении административного штрафа на участников дорожного движения. Общая сумма штрафов превысила 3 млрд 227 тысяч рублей.

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