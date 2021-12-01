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Общество / Авто и транспорт
1 декабря 2021, 10:08

Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Люди с тележкой в аэропорту.

Россия возобновила авиасообщение с пятью странами. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня Россия возобновила авиасообщение с Бразилией, Аргентиной, Коста-Рикой, Бангладеш и Монголией. Также сняты ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полётов между нашей страной и Кубой, Мексикой, Катаром.

Регулярное авиасообщение с Бангладеш по маршруту Москва - Дакка с 1 декабря осуществляется с частотой два рейса в неделю. В Монголию самолёты из Москвы в Улан-Батор стали летать три раза в неделю, а из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярска - один. Перелёты в бразильский город Рио-де-Жанейро из столицы нашей Родины будут выполняться два раза в неделю. Столько же рейсов - в Коста-Рику (по маршруту Москва - Сан-Хосе) и Аргентину (из Москвы до Буэнос-Айреса).

Также оперштаб разрешил увеличить с сегодняшнего дня количество рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам, а с 12 декабря - возобновить пассажирское железнодорожное сообщение России с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки. Такие решения были приняты оперштабом по борьбе с распространением коронавируса в середине ноября.

Ранее "Областная газета" писала о том, что более 30 государств, в том числе Россия, ввели запрет на посещение ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленда, Зимбабве, Ботсваны, Мозамбика и Замбии, а также въезд для граждан из этих стран. Причина тому случаи заражения странах Южной Африки омикрон-штаммом коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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