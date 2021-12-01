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Общество / Авто и транспорт
1 декабря 2021, 12:46

Из Кольцово в конце декабря запустят рейсы в столицу Казахстана

Самолет.

Из Екатеринбурга в Нур-Султан самолёты будут летать два раза в неделю. Фото: пресс-служба авиакомпании QAZAQ AIR.

С 27 декабря из международного аэропорта Кольцово возобновляются рейсы в Нур-Султан. Полёты будет осуществлять казахстанская авиакомпания Qazaq Air.

Как сообщили «Областной газете» в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы из Екатеринбурга будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам - на самолёте De Havilland Dash-8-Q400NG. Его вместимость - до 86 пассажиров. По понедельникам вылет из Кольцово - в 21:00 местного времени, по четвергам - в 09:25. Продолжительность полёта - два часа.

Все прибывающие авиарейсами в Казахстан обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Он должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Те, кто прошёл полный курс вакцинации от COVID-19, могут не предоставлять результаты ПЦР-теста при вылете в Казахстан. Им нужно лишь документально подтвердить, что они привились от ковида.

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Областная газета Свердловской области

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