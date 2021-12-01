В Екатеринбурге переименуют конечную остановку трёх автобусных маршрутов

Остановку "УЗТМ" переименуют завтра. Фото: Галина Соловьёва.

В уральской столице завтра переименуют конечный остановочный пункт автобусных маршрутов №96, 96б и 99. Речь идёт об остановке "УЗТМ".

Как сообщается на сайте ЕМУП "Гортранс", со 2 декабря на маршрутах № 96 "УЗТМ - Центр Культуры" , 96б "УЗТМ - ст. Березит", 99 "УЗТМ - Окружное кладбище" конечный остановочный пункт "УЗТМ" переименуют в "Площадь 1-й Пятилетки". Ранее для этих автобусов ввели новую остановку.

Кстати, сегодня в городе частично изменился маршрут автобуса №57 "ДМБ №9 - Елизавет". Это связано с закрытием движения транспорта в районе дома № 6б по ул. Артинской (до 24 декабря). Теперь автобус №57 курсирует по улицам Летчиков, Армавирская, Завокзальная и далее по маршруту - в прямом направлении; пр. Космонавтов, пер. Мельковский, Армавирская, Летчиков и далее по маршруту - в обратном направлении.

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