В России с 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила медосмотра водителей

Документ призван увеличить объём проводимых исследований для отдельных категорий автомобилистов. Фото: Павел Ворожцов.

Минздрав России утвердил новый порядок медицинского освидетельствования водителей на наличие алкогольного и наркотического опьянения. Документ призван увеличить объём проводимых исследований для отдельных категорий автомобилистов.

Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить: порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители); порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей ТС медицинских противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к управлению ТС", - говорится в тексте документа.

Поправки затронут группы риска, в которые входят автомобилисты или ученики автошкол с клиническими признаками наркологических расстройств, а также водители, которых лишали водительского удостоверения.

Наркологи на основании клинической картины будут принимать решение о направлении водителя на лабораторный анализ. При этом у водителя должно наблюдаться сразу три признака употребления наркотических веществ, среди которых:

эмоциональная неустойчивость;

неадекватное поведение и нарушение общественных норм;

ускоренный или замедленный темп мышления;

сонливость;

гиперактивность;

потливость или, наоборот, сухость кожи;

сужение или расширение зрачков;

тремор рук;

следы от уколов.

Приказ вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Документ также содержит форму медицинского заключения о наличии (или отсутствии) у водителей медицинских противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к управлению ТС.