В России с 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила медосмотра водителей

Минздрав России утвердил новый порядок медицинского освидетельствования водителей на наличие алкогольного и наркотического опьянения. Документ призван увеличить объём проводимых исследований для отдельных категорий автомобилистов.
Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить: порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители); порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей ТС медицинских противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к управлению ТС", - говорится в тексте документа.
Поправки затронут группы риска, в которые входят автомобилисты или ученики автошкол с клиническими признаками наркологических расстройств, а также водители, которых лишали водительского удостоверения.
Наркологи на основании клинической картины будут принимать решение о направлении водителя на лабораторный анализ. При этом у водителя должно наблюдаться сразу три признака употребления наркотических веществ, среди которых:
- эмоциональная неустойчивость;
- неадекватное поведение и нарушение общественных норм;
- ускоренный или замедленный темп мышления;
- сонливость;
- гиперактивность;
- потливость или, наоборот, сухость кожи;
- сужение или расширение зрачков;
- тремор рук;
- следы от уколов.
Приказ вступит в силу с 1 марта 2022 года.
Документ также содержит форму медицинского заключения о наличии (или отсутствии) у водителей медицинских противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к управлению ТС.