Марат Хуснуллин заявил о возможности продления трассы Москва - Казань до Монголии

Марат Хуснуллин, выступая на втором Евразийском конгрессе ЕАЭС рассказал о перспективах продления трассы М-12 Москва - Казань. Фото: пресс-служба Кремля.

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, выступая на втором Евразийском конгрессе ЕАЭС, рассказал о перспективах продления трассы М-12 Москва - Казань. По его словам, дорога может быть продлена до Новосибирска с выходом к Монголии.

В транспортной стратегии РФ до 2030 и 2035 годов, утверждённой кабмином, прописаны планы по созданию единого пути от границы с Белоруссией через Смоленск, Москву, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск и крупнейшие города Сибири с ответвлением на Республику Казахстан.

"Мы в рамках стратегии рассматриваем возможность продления этой дороги до Новосибирска и дальше с возможностью выхода на границу с Монголией с выходом в Китай. То есть у нас будет практически обеспечен выход на Северный Китай через Монголию и это в планах наших есть", - передаёт слова Хуснуллина ТАСС.

Напомним, что в начале ноября "ОГ" сообщала о завершении разработки проектно-сметной документации по участку трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга. А в середине того же месяца вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что уже в следующем году дорога Екатеринбург - Челябинск, которая является частью проекта трассы М-12, может стать полностью четырёхполосной.

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