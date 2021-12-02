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Общество / Авто и транспорт
2 декабря 2021, 16:27

Red Wings приостановила полёты из Екатеринбурга в Тобольск

Самолёт Red Wings

Red Wings базируются в том числе в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

Авиаперевозчик Red Wings, который базируется в Кольцово, приостановил перелёты из Екатеринбурга в Тобольск. Это произошло из-за низкого спроса на направление.

Рейсы Екатеринбург - Тобольск - Екатеринбург до 26 декабря отменены. Пока что в расписание остались перелёты 30 декабря и 3 января 2022 года. Забронировать билеты на весну ещё нельзя. Об этом корреспонденту "Областной газеты" рассказали в пресс-службе Red Wings.

"Red Wings приняла решение приостановить полёты из Екатеринбурга в Тобольск на фоне пандемии и низкого сезона. Мы по-прежнему считаем Тобольск интересным и перспективным направлением, однако сочли нецелесообразным сохранять рейсы на период сниженной туристической активности и серьёзных антиковидных ограничений", - говорится в сообщении.

Напомним, прямое авиасообщение Екатеринбурга с Тобольском появилось в конце октября. Рейсы выполнялись дважды в неделю.

Областная газета Свердловской области

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