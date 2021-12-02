Автобусный маршрут №114 Берёзовский – Екатеринбург скорректируют 4 декабря

Максимальная стоимость проезда в автобусе №114 составляет 53 рубля. Фото: предоставлено пресс-службой администрации муниципалитета

4 декабря будет скорректирован межмуниципальный автобусный маршрут №114 "Берёзовский АС – Екатеринбург ЖДВ". В частности изменится один из конечных остановочных пунктов.

Речь идёт о конечной остановке в Берёзовском. Теперь автобус будет завершать свой путь на ул. Старателей. В связи с этим изменится и наименование маршрута: "Берёзовский (ул. Старателей) – Екатеринбург ЖДВ", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме того, при движении из микрорайона "Уют-Сити" до остановки "Берёзовский АС" и обратно появится промежуточный остановочный пункт "ул. Мира". Также движение будет осуществляться через посёлок Новоберёзовский. Посадка и высадка пассажиров там запланирована на остановках "ДК Современник", "ул. Смирнова", "БЗСК".

Ранее "Областная газета" писала, что в междугородних автобусах следующих между Екатеринбургом и Берёзовским выросла стоимость проезда. На трёх маршрутах – №114 "Берёзовский АС – Екатеринбург ЖДВ", №148 "Берёзовский АС – Екатеринбург (УЗТМ)" и №150 "Берёзовский АС – Екатеринбург (Драмтеатр)" – максимальная стоимость достигает 53 рублей (было 50 рублей). На маршруте №166 "Берёзовский АС – Екатеринбург (Восточная)" – 45 рублей (было 42 рубля).

Стоимость билета на данных маршрутах в черте города Берёзовский и Екатеринбург стала на 1 рубль дороже.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации муниципалитета

Читайте также:

В Берёзовском из-за сноса здания перекроют улицу.

Проезд в метро Екатеринбурга может подорожать на 10 рублей.