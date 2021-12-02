Россия вводит 14-дневный карантин для граждан, возвращающихся из ЮАР

Анна Попова напомнила, что РФ уже закрыла въезд граждан из южных стран Африки. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о новых ограничительных мерах для возвращающихся из-за границы людей в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Граждане, приезжающие из ЮАР и граничащих с республикой государств, будут обязаны проходить 14-дневный карантин.

Об этом Анна Попова рассказала в эфире радио "Комсомольская правда".

"Сегодня Россия ввела двухнедельный карантин, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и всё. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР", - отметила глава Роспотребнадзора.

Она напомнила, что РФ уже закрыла въезд граждан из южных стран Африки. Отметим, что такие ограничения были введены 27 ноября.

Кроме того, все возвращающиеся в Россию из Великобритании, Израиля и Китая, должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус. Применяемые в РФ тест-системы позволяют выявить наличие штамма B.1.1.529 "омикрон".

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