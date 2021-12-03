В Свердловской области открыли четырёхполосный участок трассы Р-242

Движение на участке трассы расширили до четырёх полос. Фото: Павел Ворожцов

В окрестностях Бисерти завершился ремонт 26-километрового участка Пермского тракта. Движение по нему открылось сегодня.

Ремонт этого участка федеральной трассы Р-242 Екатеринбург - Пермь начался в декабре 2019 года. За этот период дорожники увеличили до четырёх количество полос на нём, разделив транспортные потоки. Также в рамках обновления дороги возведены три разворотные петли и на них смонтировано освещение, установлены парапетное и барьерное ограждения, дорожные знаки.

По словам начальника ФКУ "Уралуправтодор" Александра Бедусенко, общая стоимость проекта составила 2,7 млрд рублей. В будущем новый участок войдёт в состав скоростной магистрали М-12 Москва - Казань - Екатеринбург.

"Губернатором Евгением Куйвашевым создана рабочая группа по строительству скоростной дороги Казань - Екатеринбург на территории Свердловской области, - подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. - Новую трассу необходимо увязать с региональной сетью, в том числе с Екатеринбургской кольцевой автодорогой, движение по которой уже в следующем году будет запущено в полном объёме". Как добавил министр, такие меры позволят перераспределить транспортные потоки с федеральных дорог в обход столицы Урала. Тем самым город избавится от транзитного транспорта.

Как писала "Областная газета", в начале ноября завершилась разработка проектно-сметной документации по участку трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга. А летом наше издание сообщало, что стоимость этой магистрали составит почти 500 миллиардов рублей.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов