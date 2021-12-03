Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области завершился капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург в районе Бисерти (в 2024 году этот фрагмент дороги станет частью строящейся магистрали Москва — Казань — Екатеринбург). Теперь жители Перми, Казани и других крупных городов к востоку от Екатеринбурга смогут добраться до уральской столицы очень быстро.

Первый пошёл

Ремонтировать Пермский тракт на отрезке с 250 по 276 км дорожники начали в декабре 2019 года, когда уже было известно о планах продлить строящуюся трассу Москва – Казань (М-12) до Урала (правда, изначально эту дорогу планировали закончить только к 2030 году, но в апреле Президент России Владимир Путинпоручил сделать это быстрее, к 2024 году).

Как писала ранее «Областная газета», свердловская часть М-12 будет состоять и из участков, которые предстоит построить с нуля, и из тех, которые предстоит реконструировать. Новой дорогой от Дюртюлей в Башкирии до Ачита занимается госкомпания «Автодор», стройку её руководство обещает начать уже в этом году. А вот обновлять существующие дороги будет ФКУ «Уралуправтодор». К 2024 году ему необходимо отремонтировать 165 километров от Ачита до Екатеринбурга.

Комментарий Валентина СУРОВЦЕВА, глава Бисертского ГО: – Открытие этого участка федеральной трассы для нас – очень важное событие. Большое количество наших жителей работает в Екатеринбурге и соседних населённых пунктах – теперь они смогут быстрее добираться до места работы. В конце 2019 года на время ремонта у нас закрыли левые повороты и сделали очень длинную разворотную полосу. Нашим жителям казалось, что это очень неудобно. Но для тех, кто едет на собственном транспорте, это не было проблемой – я засекала: дорога от Бисерти до трассы занимала 8 минут. Но работу скорой помощи, экстренных служб, это, конечно, осложняло. Был ажиотаж, были недовольства. Однако отрицательная ситуация привела к позитивным изменениям. Благодаря губернатору Евгению Куйвашеву и министру транспорта и дорожного хозяйства Василию Старкову нам выделили деньги на ремонт муниципальных дорог. Из-за закрытых левых поворотов один из микрорайонов Бисерти оказался отрезан железнодорожными путями (так называемый Район Совхоза) – дорога туда разбита. На следующий год выделены деньги на её ремонт. Кроме этого, выделены средства на ремонт муниципальной дороги до села Киргишаны – сейчас туда приходиться добираться по федеральной дороге.

Открытый вчера участок трассы протяжённостью 26 километров стал первым отремонтированным участком в рамках масштабного проекта в Свердловской области. Работники подрядной организации ООО «Союз Автодор» совместно с субподрядчиками сделали всё за два года.

Проезжую часть дороги не просто отремонтировали и расширили (с двух полос до четырёх), но и разделили транспортные потоки, поставив почти на всём протяжении бетонные ограждения. Это было необходимо для снижения количества ДТП, связанных с выездом на встречную полосу.

– Участок был очень проблемным, с очагами аварийности. В прошлом году здесь было зафиксировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека, ещё 27 – получили травмы, – рассказал во время торжественного открытия участка трассы заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов.

Фото: Павел Ворожцов

Как уточнил начальник Уралуправтодора Александр Бедусенко, на участке появились три разворотные петли. Для удобства автомобилистов они оборудованы рядом с населёнными пунктами (в том числе рядом с Бисертью).

Общая стоимость проведённых работ составила 2,7 млрд рублей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков добавил, что у столицы Урала федеральная трасса соединится с Екатеринбургской кольцевой автодорогой, которая к тому моменту уже будет замкнута в кольцо.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Что дальше

За ближайшие три года дорожники должны капитально отремонтировать всю часть трассы Р-242 от Ачита до Екатеринбурга.

Следующим в эксплуатацию введут самый длинный – 45-километровый – кусок, который начинается сразу за Ачитом, если ехать в сторону уральской столицы (со 187 по 232 км). Работы там уже идут. Их обещают закончить в 2023 году.

Остальные участки трассы завершат обновлять на год позднее.

Фото: Павел Ворожцов

После того как вся дорога станет четырёхполосной, дорожники планируют частями расширять её до шести полос. Начнут этот процесс с участка от Екатеринбурга до Первоуральска.

– Этот отрезок уже исчерпал свою пропускную способность, он требует расширения. Из-за маятниковой миграции между двумя городами поток транспорта здесь плотный, особенно в пятницу на выезде из Екатеринбурга, а в воскресенье – на въезде в него, – отметил Александр Бедусенко.

Кстати Общая протяжённость трассы Москва – Казань – Екатеринбург – 1600 км, из них более 200 км пройдёт по территории Свердловской области. В общем масштабе работ готовые 26 км кажутся ничтожно малыми. Но это 13 процентов от участка нашего региона.