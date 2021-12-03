В Свердловской области завершился капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург в районе Бисерти (в 2024 году этот фрагмент дороги станет частью строящейся магистрали Москва — Казань — Екатеринбург). Теперь жители Перми, Казани и других крупных городов к востоку от Екатеринбурга смогут добраться до уральской столицы очень быстро.
Первый пошёл
Ремонтировать Пермский тракт на отрезке с 250 по 276 км дорожники начали в декабре 2019 года, когда уже было известно о планах продлить строящуюся трассу Москва – Казань (М-12) до Урала (правда, изначально эту дорогу планировали закончить только к 2030 году, но в апреле Президент России Владимир Путинпоручил сделать это быстрее, к 2024 году).
Как писала ранее «Областная газета», свердловская часть М-12 будет состоять и из участков, которые предстоит построить с нуля, и из тех, которые предстоит реконструировать. Новой дорогой от Дюртюлей в Башкирии до Ачита занимается госкомпания «Автодор», стройку её руководство обещает начать уже в этом году. А вот обновлять существующие дороги будет ФКУ «Уралуправтодор». К 2024 году ему необходимо отремонтировать 165 километров от Ачита до Екатеринбурга.
Комментарий
Валентина СУРОВЦЕВА, глава Бисертского ГО:
– Открытие этого участка федеральной трассы для нас – очень важное событие. Большое количество наших жителей работает в Екатеринбурге и соседних населённых пунктах – теперь они смогут быстрее добираться до места работы.
В конце 2019 года на время ремонта у нас закрыли левые повороты и сделали очень длинную разворотную полосу. Нашим жителям казалось, что это очень неудобно. Но для тех, кто едет на собственном транспорте, это не было проблемой – я засекала: дорога от Бисерти до трассы занимала 8 минут. Но работу скорой помощи, экстренных служб, это, конечно, осложняло. Был ажиотаж, были недовольства. Однако отрицательная ситуация привела к позитивным изменениям. Благодаря губернатору Евгению Куйвашеву и министру транспорта и дорожного хозяйства Василию Старкову нам выделили деньги на ремонт муниципальных дорог. Из-за закрытых левых поворотов один из микрорайонов Бисерти оказался отрезан железнодорожными путями (так называемый Район Совхоза) – дорога туда разбита. На следующий год выделены деньги на её ремонт. Кроме этого, выделены средства на ремонт муниципальной дороги до села Киргишаны – сейчас туда приходиться добираться по федеральной дороге.
Открытый вчера участок трассы протяжённостью 26 километров стал первым отремонтированным участком в рамках масштабного проекта в Свердловской области. Работники подрядной организации ООО «Союз Автодор» совместно с субподрядчиками сделали всё за два года.
Проезжую часть дороги не просто отремонтировали и расширили (с двух полос до четырёх), но и разделили транспортные потоки, поставив почти на всём протяжении бетонные ограждения. Это было необходимо для снижения количества ДТП, связанных с выездом на встречную полосу.
– Участок был очень проблемным, с очагами аварийности. В прошлом году здесь было зафиксировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека, ещё 27 – получили травмы, – рассказал во время торжественного открытия участка трассы заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов.
Как уточнил начальник Уралуправтодора Александр Бедусенко, на участке появились три разворотные петли. Для удобства автомобилистов они оборудованы рядом с населёнными пунктами (в том числе рядом с Бисертью).
Общая стоимость проведённых работ составила 2,7 млрд рублей.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков добавил, что у столицы Урала федеральная трасса соединится с Екатеринбургской кольцевой автодорогой, которая к тому моменту уже будет замкнута в кольцо.
Что дальше
За ближайшие три года дорожники должны капитально отремонтировать всю часть трассы Р-242 от Ачита до Екатеринбурга.
Следующим в эксплуатацию введут самый длинный – 45-километровый – кусок, который начинается сразу за Ачитом, если ехать в сторону уральской столицы (со 187 по 232 км). Работы там уже идут. Их обещают закончить в 2023 году.
Остальные участки трассы завершат обновлять на год позднее.
После того как вся дорога станет четырёхполосной, дорожники планируют частями расширять её до шести полос. Начнут этот процесс с участка от Екатеринбурга до Первоуральска.
– Этот отрезок уже исчерпал свою пропускную способность, он требует расширения. Из-за маятниковой миграции между двумя городами поток транспорта здесь плотный, особенно в пятницу на выезде из Екатеринбурга, а в воскресенье – на въезде в него, – отметил Александр Бедусенко.
Кстати
Общая протяжённость трассы Москва – Казань – Екатеринбург – 1600 км, из них более 200 км пройдёт по территории Свердловской области. В общем масштабе работ готовые 26 км кажутся ничтожно малыми. Но это 13 процентов от участка нашего региона.
- Опубликовано в №225 от 04.12.2021