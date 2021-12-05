На северной стороне Шарташа отремонтируют почти 3 километра дороги

Вдоль обновлённых дорог появится велодорожка. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге обновят почти 3 километра дорог. Ремонт дорожного полотна пройдёт в Калиновском микрорайоне рядом с северной частью озера Шарташ.

За Берёзовским трактом рядом с северной частью озера Шарташ в Калиновском микрорайоне обновят 2,84 километра дорог. Это следует из материалов к общественным обсуждениям на сайте мэрии Екатеринбурга.

Городские власти планируют провести капитальный ремонт улицы Мурзинская. Здесь расширят проезжую часть, по бокам обустроят тротуары, велодорожки, распределят парковочные места реорганизуют остановки. Сейчас на этой территории располагаются частные дома и пустырь.

Ремонт коснётся также прилегающих улиц и проездов. Ширину одной из дорог увеличат до 7 метров, разрешенная скорость проезда здесь вырастет до 70 километров в час. Остальные безымянные дороги расширятся до 6 метров и двух полос движения, по которым можно будет ездить со скоростью 40 километров в час. Здесь появятся пешеходные тротуары шириной 2,5 метра и велодорожки по 3 метра.