Темы дня

Общество / Авто и транспорт
5 декабря 2021, 16:31

На северной стороне Шарташа отремонтируют почти 3 километра дороги

Человек на велосипеде

Вдоль обновлённых дорог появится велодорожка. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге обновят почти 3 километра дорог. Ремонт дорожного полотна пройдёт в Калиновском микрорайоне рядом с северной частью озера Шарташ.

За Берёзовским трактом рядом с северной частью озера Шарташ в Калиновском микрорайоне обновят 2,84 километра дорог. Это следует из материалов к общественным обсуждениям на сайте мэрии Екатеринбурга.

Городские власти планируют провести капитальный ремонт улицы Мурзинская. Здесь расширят проезжую часть, по бокам обустроят тротуары, велодорожки, распределят парковочные места  реорганизуют остановки. Сейчас на этой территории располагаются частные дома и пустырь.

Ремонт коснётся также прилегающих улиц и проездов. Ширину одной из дорог увеличат до 7 метров, разрешенная скорость проезда здесь вырастет до 70 километров в час. Остальные безымянные дороги расширятся до 6 метров и двух полос движения, по которым можно будет ездить со скоростью 40 километров в час. Здесь появятся пешеходные тротуары шириной 2,5 метра и велодорожки по 3 метра.

Фото: скрин документа

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.12.2021, 18:26 / Общество
В Свердловской области резко наступят морозы до -31°C
05.12.2021, 17:50 / Общество
В Екатеринбурге спасатели вытащили рыбака с тонкого льда городского пруда
05.12.2021, 17:31 / Общество
1 марта в России вступит новый порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол
05.12.2021, 16:31 / Общество
На северной стороне Шарташа отремонтируют почти 3 километра дороги
05.12.2021, 15:32 / Общество
Благоустройство парка культуры и отдыха металлургов в Нижнем Тагиле начнётся в 2022 году