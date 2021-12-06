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Общество / Авто и транспорт
6 декабря 2021, 09:25

Академический встал в пробку из-за ДТП

пробка

Пробки по всему городу достигают 7 баллов. Фото: Галина Соловьёва.

На выезде из Академического затруднено движение. Там произошло сразу две аварии.

По данным сервиса Яндекс.Карты, на улице Вильгельма де Геннина столкнулись автобус с легковым автомобилем. Там же зафиксировано ДТП с двумя машинами. В ГИБДД пока не комментируют эти происшествия.

Проезд затруднён по Вильгельма де Геннина от Академика Сахарова до Академика Вонсовского и на автокольце по Объездной дороге. Пробка на Краснолесья тянется от Анатолия Мехренцева до Вильгельма де Геннина и со стороны Очеретина.

Пробки по всему городу достигают 7 баллов.

Фото: Яндекс.Карты

Областная газета Свердловской области

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