Академический встал в пробку из-за ДТП

Пробки по всему городу достигают 7 баллов. Фото: Галина Соловьёва.

На выезде из Академического затруднено движение. Там произошло сразу две аварии.

По данным сервиса Яндекс.Карты, на улице Вильгельма де Геннина столкнулись автобус с легковым автомобилем. Там же зафиксировано ДТП с двумя машинами. В ГИБДД пока не комментируют эти происшествия.

Проезд затруднён по Вильгельма де Геннина от Академика Сахарова до Академика Вонсовского и на автокольце по Объездной дороге. Пробка на Краснолесья тянется от Анатолия Мехренцева до Вильгельма де Геннина и со стороны Очеретина.

Пробки по всему городу достигают 7 баллов.