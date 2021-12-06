Прокуратура начала проверку после задержки рейса Хургада – Екатеринбург

Задержка составила около 20 часов. Фото: Евгения Скачкова.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки рейса Хургада – Екатеринбург. Его обслуживала АО "Авиакомпания "Роял Флайт".

Речь идёт о рейсе RL 8254. По данным надзорного ведомства, самолёт должен был вылететь из аэропорта Хургады в 12:40 4 декабря. Однако его задержали. Причиной стала техническая неисправность воздушного судна. Позже для перевозки пассажиров указанного рейса авиакомпания предоставила два резервных самолёта.

"Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено проверить соблюдение прав пассажиров и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

По ранее появившейся в Интернете информации, вылет был перенесён на утро 5 декабря. Таким образом, задержка составила около 20 часов.