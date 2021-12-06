Как взыскать ущерб за опоздание из-за сломанного транспорта

Если трамвай, тролллейбус или автобус встали по технической причине, аварии или иной причине, пассажир может уехать в этом же направлении с этим же билетом. Фото: Павел Ворожцов

«На работу я езжу на общественном транспорте. Мне удобно, но недавно случилось так, что мой трамвай, не проехав и остановки, встал из-за технической неисправности. Мало того, что пришлось пересесть на другой вид транспорта и снова платить за проезд, так я ещё и на работу опоздала. Начальник был возмущён. Могу ли я взыскать с предприятия-перевозчика компенсацию материальных затрат?»

Маргарита ТЕСЛЕНКО (Екатеринбург)

Как сообщает официальный портал администрации Екатеринбурга, в настоящее время в столице Урала действует 69 автобусных, 31 трамвайный и 16 троллейбусных маршрутов. Главная особенность таких перевозок – заранее установленные маршруты, размер и форма оплаты, гарантированная регулярность движения. То есть априори пассажир городского общественного транспорта может быть уверен, что в нужное время он сможет быть в нужном ему месте. И когда процесс выходит из-под контроля, человек недоволен.

В Правилах перевозки пассажиров в городском транспорте Екатеринбурга такая ситуация предусмотрена: «В случае прекращения поездки в предоставленном транспортном средстве в связи с его неисправностью, аварией или другими причинами пассажиры вправе воспользоваться приобретённым билетом для проезда в другом транспортном средстве, указанном перевозчиком. Пересадка пассажиров в другое транспортное средство организуется кондуктором или водителем того транспортного средства, на проезд в котором были приобретены билеты. (Примечание: пересадка осуществляется в трамвай, троллейбус, следующий в попутном направлении)».

Это же подтвердила и заместитель начальника департамента информационной политики администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян:

– Как правило, кондуктор остановившегося транспорта передаёт информацию о пассажирах диспетчеру Гортранса и кондуктору того автобуса (трамвая, троллейбуса), на который пересаживается большинство пассажиров. Вернуть деньги нельзя.

Но согласно п. 2 ст. 1096 Гражданского кодекса РФ деньги всё-таки вернуть можно. В соответствии с Законом о защите прав потребителей – в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. Правда, ехать для их возврата придётся лично в саму компанию-перевозчик, где нужно предъявить тот самый «несчастливый» билет и расписаться в ведомости. Так что вряд ли это кому-то нужно: дороже выйдет.

Но если из-за сбоя работы транспорта работник своим опозданием нанёс ущерб предприятию, где он трудится?

– Согласно Трудовому кодексу работодатель должен затребовать со своего опоздавшего работника письменное объяснение, в котором тому необходимо указать причину опоздания. Сбой в работе городского общественного транспорта в нынешнее время может считаться уважительной причиной, – пояснила адвокат, член Свердловской областной коллегии адвокатов Елена Товстокор. - В объяснении нужно точно назвать номер трамвая (автобуса, троллейбуса), который не довёз вас до места, дату, время и как вы потом добирались. Всё остальное должен проверять работодатель сам. И если уж действительно работе предприятия нанесён серьёзный ущерб, то взыскивать его будет работодатель. Но всё-таки сложно представить себе такую ситуацию из-за опоздания одного работника…

Опубликовано в №226 от 07.12.2021