Кабмин России до конца года выделит Свердловской области ещё 150 миллионов на развитие дорожной сети

Премьер-министр перераспределил более 5,2 млрд рублей на ремонт и строительство автодорог в 23 субъектах. Фото: Алексей Кунилов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании и перераспределении средств на развитие транспортной сети в регионах. Свердловская область до конца года получит 150 млн рублей.

Документом, опубликованным на сайте кабмина, премьер-министр перераспределил более 5,2 млрд рублей на ремонт и строительство автодорог в 23 субъектах. В числе регионов-получателей - Свердловская, Челябинская и Курганская области (по 150 млн рублей каждой), Республика Марий Эл, Чеченская Республика, Забайкальский край, Ярославская, Оренбургская, Волгоградская, Ульяновская, Пензенская, Тульская и Воронежская области.

Кроме того, Республика Татарстан получит 1,8 млрд рублей на строительство первого этапа Вознесенского тракта в Казани. Дорога, протяжённость которой составит 12 км, должна обеспечить выезд из города через промзону на трассу М-7 "Волга".

Ещё 1,2 млрд рублей выделят Оренбургской области на ремонт дорог и объектов улично-дорожной сети в небольших населённых пунктах. На эти средства планируется реконструировать 58,6 км дорожного полотна.

Напомним, 1 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил ход строительства и ремонта дорог на Урале. По его словам, в 2021 году все запланированные работы по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" во всех регионах УрФО выполнены на 100%.