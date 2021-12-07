Темы дня

Общество / Авто и транспорт
7 декабря 2021, 18:51

Меняется маршрут двух электричек, курсирующих между Екатеринбургом и Нижним Тагилом

элекстричка

Следуя со станции Шарташ, поезд будет делать остановки в черте Екатеринбурга на о.п. Первомайская, Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Электродепо и Екатеринбург-Сортировочный. Фото: Владимир Мартьянов.

Маршрут пригородного поезда №6459 Керамик – Нижний Тагил сократят. С 12 декабря он будет довозить пассажиров только до станции Шарташ.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе СПК, решение об ограничении маршрута было принято исходя из данных о высадке и посадке пассажиров на участке Екатеринбург-Пассажирский – Керамик. Регулярный мониторинг спроса проводится министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области совместно со Свердловской пригородной компанией.

Изданию уточнили, что при высокой востребованности "графики курсирования поездов могут быть пересмотрены в сторону увеличения маршрута, частоты курсирования или увеличения количества вагонов". С воскресенье также меняется маршрут пригородного поезда №6460 Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский. Его продлят до станции Шарташ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.12.2021, 20:58 / Общество
В России сократили срок действия результата ПЦР-теста на ковид до двух суток
07.12.2021, 20:02 / Экономика
Минтруд РФ заявил о готовности дополнительно увеличить размер пенсий при высокой инфляции
07.12.2021, 19:12 / Общество
На юго-западе Москвы мужчина устроил стрельбу в МФЦ
07.12.2021, 18:51 / Общество
Меняется маршрут двух электричек, курсирующих между Екатеринбургом и Нижним Тагилом
07.12.2021, 18:37 / Общество
Космонавт Антон Шкаплеров назвал засорение околоземной орбиты важным направлением экологической работы