Меняется маршрут двух электричек, курсирующих между Екатеринбургом и Нижним Тагилом

Маршрут пригородного поезда №6459 Керамик – Нижний Тагил сократят. С 12 декабря он будет довозить пассажиров только до станции Шарташ.
Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе СПК, решение об ограничении маршрута было принято исходя из данных о высадке и посадке пассажиров на участке Екатеринбург-Пассажирский – Керамик. Регулярный мониторинг спроса проводится министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области совместно со Свердловской пригородной компанией.
Изданию уточнили, что при высокой востребованности "графики курсирования поездов могут быть пересмотрены в сторону увеличения маршрута, частоты курсирования или увеличения количества вагонов". С воскресенье также меняется маршрут пригородного поезда №6460 Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский. Его продлят до станции Шарташ.