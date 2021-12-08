В России рекордно выросли продажи китайских автомобилей

Большинство проданных машин среди китайских марок на российском авторынке - Haval, Chery, Geely. Фото: Павел Ворожцов

С начала года в России продано уже 103 384 новых машин китайских марок. Это в 2,1 раза больше, чем за 11 месяцев прошлого года, и на 3,4 тысячи больше, чем в 2013 году, когда фиксировался максимальный результат их продаж.

По данным аналитического агентства "Автомат" и АЕБ, 87% реализованных авто приходится на три марки. Это Haval (за январь-ноябрь россияне купили 34 765 таких машин), Chery (32 883 ТС), Geely (22 479 машин).

Отмечается, что рост в этом году показывают только продажи китайских иномарок. Весь рынок с июля демонстрирует падение. В качестве одной из причин эксперты называют нехватку автомобилей, с которой из-за дефицита полупроводников столкнулись дилеры других марок. В итоге китайский автопром к концу года может достичь доли в 7 % на российском авторынке, что будет в 2 раза больше, чем в 2020 году.