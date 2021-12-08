В Заречном актуализировали названия 16 автобусных остановок

Актуализировать названия старых остановок и придумать имена для недавно построенных решили в преддверии разработки нового автобусного маршрута. Фото: предоставлено администрацией муниципалитета.

Власти Заречного опубликовали список обновлённых названий автобусных остановок. За них проголосовали горожане.

В опросе, который проводился с середины октября, поучаствовал 301 человек. Из них 247 горожан проголосовали за предложенный перечень. Ещё 54 - предложили свои названия. С учётом всех мнений общественная комиссия по формированию комфортной городской среды скорректировала список.

Утверждены следующие названия остановок:

«Площадь Победы» (в районе ул. Ленина, 12 и на противоположной стороне - у ДК «Ровесник»);

«Аквариум» (в районе ул. Курчатова, 2);

«Храм Покрова Божией Матери» (на противоположной стороне ул. Курчатова, 6);

«Дом торговли» (в районе ул. Курчатова, 15);

Гостиница «Тахов» (в районе ул. Курчатова, 21 и на противоположной стороне);

«Памятник десантникам» (на противоположной стороне ул. Курчатова, 29);

«Плотина» (на противоположной стороне ул. Курчатова, 41);

«Улица Ленинградская» (в районе ул. Ленинградской, 22 и на противоположной стороне);

«Галактика» (в районе ул. Ленинградской, 9);

«Перекрёсток Ленинградская - Победы» (в районе ул. Ленинградской, 2 и в районе ул. Победы, 20 - на выезде из города);

«Улица Энергетиков» (в районе пересечения ул. Победы и ул. Энергетиков);

«Улица Ленина» (на противоположной стороне ул. Ленина, 34);

«Почта» (в районе ул. Ленина, 26б и на противоположной стороне);

«Поликлиника» (в районе ул. Ленина, 25);

«Бульвар Алещенкова» (в районе ул. Кузнецова, 8);

«Библиотека» (в районе ул. Кузнецова, 11).

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, актуализировать названия старых остановок и придумать имена для недавно построенных решили в преддверии разработки нового автобусного маршрута. Как уточнили «Областной газете», его планируется запустить в Заречном в 2022 году. При этом о маршруте движения, остановках и номере автобуса сообщат позже. Изданию также уточнили, что общественный транспорт уже останавливается на новых остановках.

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