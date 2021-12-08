В Заречном актуализировали названия 16 автобусных остановок

Власти Заречного опубликовали список обновлённых названий автобусных остановок. За них проголосовали горожане.
В опросе, который проводился с середины октября, поучаствовал 301 человек. Из них 247 горожан проголосовали за предложенный перечень. Ещё 54 - предложили свои названия. С учётом всех мнений общественная комиссия по формированию комфортной городской среды скорректировала список.
Утверждены следующие названия остановок:
- «Площадь Победы» (в районе ул. Ленина, 12 и на противоположной стороне - у ДК «Ровесник»);
- «Аквариум» (в районе ул. Курчатова, 2);
- «Храм Покрова Божией Матери» (на противоположной стороне ул. Курчатова, 6);
- «Дом торговли» (в районе ул. Курчатова, 15);
- Гостиница «Тахов» (в районе ул. Курчатова, 21 и на противоположной стороне);
- «Памятник десантникам» (на противоположной стороне ул. Курчатова, 29);
- «Плотина» (на противоположной стороне ул. Курчатова, 41);
- «Улица Ленинградская» (в районе ул. Ленинградской, 22 и на противоположной стороне);
- «Галактика» (в районе ул. Ленинградской, 9);
- «Перекрёсток Ленинградская - Победы» (в районе ул. Ленинградской, 2 и в районе ул. Победы, 20 - на выезде из города);
- «Улица Энергетиков» (в районе пересечения ул. Победы и ул. Энергетиков);
- «Улица Ленина» (на противоположной стороне ул. Ленина, 34);
- «Почта» (в районе ул. Ленина, 26б и на противоположной стороне);
- «Поликлиника» (в районе ул. Ленина, 25);
- «Бульвар Алещенкова» (в районе ул. Кузнецова, 8);
- «Библиотека» (в районе ул. Кузнецова, 11).
По данным пресс-службы администрации муниципалитета, актуализировать названия старых остановок и придумать имена для недавно построенных решили в преддверии разработки нового автобусного маршрута. Как уточнили «Областной газете», его планируется запустить в Заречном в 2022 году. При этом о маршруте движения, остановках и номере автобуса сообщат позже. Изданию также уточнили, что общественный транспорт уже останавливается на новых остановках.
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