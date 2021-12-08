Темы дня

Общество / Авто и транспорт
8 декабря 2021, 16:20

В Заречном актуализировали названия 16 автобусных остановок

карта с остановками общественного транспорта

Актуализировать названия старых остановок и придумать имена для недавно построенных решили в преддверии разработки нового автобусного маршрута. Фото: предоставлено администрацией муниципалитета.

Власти Заречного опубликовали список обновлённых названий автобусных остановок. За них проголосовали горожане.

В опросе, который проводился с середины октября, поучаствовал 301 человек. Из них 247 горожан проголосовали за предложенный перечень. Ещё 54 - предложили свои названия. С учётом всех мнений общественная комиссия по формированию комфортной городской среды скорректировала список.

Утверждены следующие названия остановок:

  • «Площадь Победы» (в районе ул. Ленина, 12 и на противоположной стороне - у ДК «Ровесник»);
  • «Аквариум» (в районе ул. Курчатова, 2);
  • «Храм Покрова Божией Матери» (на противоположной стороне ул. Курчатова, 6);
  • «Дом торговли» (в районе ул. Курчатова, 15);
  • Гостиница «Тахов» (в районе ул. Курчатова, 21 и на противоположной стороне);
  • «Памятник десантникам» (на противоположной стороне ул. Курчатова, 29);
  • «Плотина» (на противоположной стороне ул. Курчатова, 41);
  • «Улица Ленинградская» (в районе ул. Ленинградской, 22 и на противоположной стороне);
  • «Галактика» (в районе ул. Ленинградской, 9);
  • «Перекрёсток Ленинградская - Победы» (в районе ул. Ленинградской, 2 и в районе ул. Победы, 20 - на выезде из города);
  • «Улица Энергетиков» (в районе пересечения ул. Победы и ул. Энергетиков);
  • «Улица Ленина» (на противоположной стороне ул. Ленина, 34);
  • «Почта» (в районе ул. Ленина, 26б и на противоположной стороне);
  • «Поликлиника» (в районе ул. Ленина, 25);
  • «Бульвар Алещенкова» (в районе ул. Кузнецова, 8);
  • «Библиотека» (в районе ул. Кузнецова, 11).

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, актуализировать названия старых остановок и придумать имена для недавно построенных решили в преддверии разработки нового автобусного маршрута. Как уточнили «Областной газете», его планируется запустить в Заречном в 2022 году. При этом о маршруте движения, остановках и номере автобуса сообщат позже. Изданию также уточнили, что общественный транспорт уже останавливается на новых остановках.

Читайте также:

В Екатеринбурге переименуют конечную остановку трёх автобусных маршрутов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.12.2021, 18:41 / Общество
Десяти педагогам дополнительного образования присуждены премии губернатора Свердловской области
08.12.2021, 18:23 / Экономика
Правительство России выделит 12 миллиардов на повышение зарплат бюджетников
08.12.2021, 18:00 / Общество
Симпл-димпл возглавил подборку самых популярных поисковых запросов в России в 2021 году
08.12.2021, 17:37 / Общество
На трассе Екатеринбург – Курган ограничат движение
08.12.2021, 17:17 / Общество
Полицейским в России разрешили досматривать подозрительных граждан и вскрывать автомобили