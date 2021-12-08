Из Свердловской области начнут курсировать новые поезда в Тюмень, Сургут и Приобье

С 12 декабря "Ласточки" начнут курсировать в Сургут. Фото: Алексей Кунилов

Со сменой графика поездов в Свердловской области появятся новые поезда. Они отправятся в Тюмень, Сургут и Приобье.

Поезда начнут курсировать по обновлённому расписанию с 12 декабря. В этот день на всей сети российских железных дорог вводится график движения пассажирских поездов на 2021-2022 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

На маршруте Екатеринбург - Тюмень вводится новый рейс "Ласточки". Он будет отправляться с екатеринбургского ж/д вокзала в 06:28 (здесь и далее время местное)и находиться в пути 4,5 часа. Из Тюмени поезд будет выдвигаться в 17:36 и прибывать в Екатеринбург в 22:16.

Также начнёт курсировать новый скорый поезд №99/100 сообщением Екатеринбург - Сургут (через Тюмень, Тобольск). Отправляться в путь из столицы Урала он будет в 17:36, Из Сургута - в 19:00. В состав поезда, помимо купейных и плацкартных, включены вагоны с местами для сидения.

Кроме этого назначены три дополнительных пассажирских поезда:

№362 Приобье – Екатеринбург (периодичность - 1 раз в 4 дня), №383 Нижний Тагил – Приобье (периодичность - через день), №120/119 Пермь – Новый Уренгой (периодичность - через день).

Напомним, с 12 декабря также изменится маршрут двух электричек, курсирующих между Екатеринбургом и Нижним Тагилом.