В Нижнем Тагиле заработали 13 новых светофоров

В 2021 году на второй этап внедрения интеллектуальных транспортных систем в Нижнем Тагиле выделили 67 млн рублей. Фото: Галина Соловьёва.

В Нижнем Тагиле заработали 26 светофоров, из которых 13 модернизированных и 13 новых. Они обеспечат комфорт и безопасность горожан.

Обновлённые и вновь построенные светофорные объекты оснащены дорожными контроллерами, позволяющими, осуществлять управление фазами светофора удалённо. Программа может менять режимы в зависимости от времени суток и дорожной ситуации.

"Этот принцип даёт возможность операторам наблюдать за возрастающим или снижающимся потоком транспорта, анализировать его и, соответственно, регулировать нагрузку на те или иные участки улично-дорожной сети", - рассказали "Областной газете" в пресс-службе "УГМК-Телеком". Кстати, специалисты данной компании по заказу властей Нижнего Тагила в рамках реализации второго этапа внедрения интеллектуальных транспортных систем занимались монтажом оборудования.

Отмечается, что часть светофорных объектов используются в режиме трёхфазной работы, то есть потоки транспорта и пешеходов разделены и не осуществляют движение одновременно.

Добавим, в 2020 году на первый этап внедрения интеллектуальных транспортных систем выделили 80 млн рублей. На эти средства установили и ввели в эксплуатацию центр обработки данных АСУДД, а также установили 21 светофор.

В этом году на проект "умных" дорог для Нижнетагильской городской агломерации выделили такую же сумму. 67 млн рублей потратят на Нижний Тагил, а остаток средств - на региональные участки дорог, которые входят в агломерацию.

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