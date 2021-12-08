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Общество / Авто и транспорт
8 декабря 2021, 17:37

На трассе Екатеринбург – Курган ограничат движение

перекрытие движения

На перекрытом участке будут дежурить регулировщики. Фото: Павел Ворожцов.

Для проведения аварийных работ на 55-м километре трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган ограничат движение транспорта. Пропуск автомобилей будет организован в одностороннем порядке.

По данным пресс-службы ФКУ "Уралуправтодор", движение будет затруднено с 21:00 8 декабря до 05:00 9 декабря. В указанный период на железнодорожном переезде планируется провести аварийные работы.

На перекрытом участке будут дежурить регулировщики. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать ПДД. А также заранее планировать маршрут.

Узнать о состоянии проезда на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8 (800) 200-63-06.

Областная газета Свердловской области

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