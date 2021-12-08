Аэропорт Екатеринбурга принял три рейса из-за снегопада в Перми

Аэродромной службой проводится очистка взлетно-посадочной полосы. Фото: Евгения Скачкова.

Екатеринбургский аэропорт Кольцово принял три самолёта из двух городов России, которые направлялись в Пермь. Из-за снегопада Большое Савино закрыто для приёма и выпуска воздушных судов.

По информации пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, на запасной аэродром уральской столицы были направлены воздушные суда авиакомпаний S7 (рейс №1157 из Москвы), Nordwind (рейс №2004 из Оша), «Аэрофлот» (рейс №1768 из Москва). На сайте Кольцово данной информации нет. Также известно, что на вылет из аэропорта Большое Савино планируется задержка ещё четырёх рейсов.

"Оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами находится на контроле Пермской и Свердловской транспортными прокуратурами", - говорится в сообщении. Уточняется, что в воздушной гавани Перми организована мобильная приёмная.

Фото: страница в Instagram аэропорта

Добавим, ранее Кольцово принял шесть самолётов, которые не смогли попасть в Челябинск.