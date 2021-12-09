Губернатор Евгений Куйвашев проехал по новому участку ЕКАДа

Движение на участке уже открыли, но работы ещё продолжаются. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проехал по новому участку ЕКАД. Движение по дороге запустили на этой неделе.

Новую дорогу Евгений Куйвашев показал у себя в Instagram. Он записал видео поездки, рассказывая за кадром об участке.

"Съезжаю на новый участок автомобильной дороги. Еду из Сысерти, наши дорожные строители разгрузили участок, где постоянно были пробки. И открыли движение по вновь уложенной дороге от Челябинского до Кольцовского тракта. Очень удобно, быстро, без пробок, рассчитываю, что такими же темпами продолжим завершение Южного подхода", - рассказал глава региона.

Он добавил, что ремонт идёт с опережением графика, и поблагодарил за это строителей. Видео он записал, когда возвращался из Сысерти, где открывал новый Ледовый центр. Дорогу ещё официально не открыли, но движение по ней уже запущено.

Напомним, в конце ноября Евгений Куйвашев заявил, что строители приступили к работе над последним пролётом Екатеринбургской кольцевой автодороги. Ввод в эксплуатацию третьего пускового комплекса кольцевой автодороги запланирован на начало 2023 года.

1 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил ход строительства и ремонта дорог на Урале. По его словам, в 2021 году все запланированные работы по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" во всех регионах УрФО выполнены на 100%. Также он отметил скорое завершение строительства каркаса ЕКАДа.