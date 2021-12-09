Темы дня

Общество / Авто и транспорт
9 декабря 2021, 10:46

Губернатор Евгений Куйвашев проехал по новому участку ЕКАДа

Дорога

Движение на участке уже открыли, но работы ещё продолжаются. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проехал по новому участку ЕКАД. Движение по дороге запустили на этой неделе.

Новую дорогу Евгений Куйвашев показал у себя в Instagram. Он записал видео поездки, рассказывая за кадром об участке.

"Съезжаю на новый участок автомобильной дороги. Еду из Сысерти, наши дорожные строители разгрузили участок, где постоянно были пробки. И открыли движение по вновь уложенной дороге от Челябинского до Кольцовского тракта. Очень удобно, быстро, без пробок, рассчитываю, что такими же темпами продолжим завершение Южного подхода", - рассказал глава региона.

Он добавил, что ремонт идёт с опережением графика, и поблагодарил за это строителей. Видео он записал, когда возвращался из Сысерти, где открывал новый Ледовый центр. Дорогу ещё официально не открыли, но движение по ней уже запущено.

Напомним, в конце ноября Евгений Куйвашев заявил, что строители приступили к работе над последним пролётом Екатеринбургской кольцевой автодороги. Ввод в эксплуатацию третьего пускового комплекса кольцевой автодороги запланирован на начало 2023 года.

1 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил ход строительства и ремонта дорог на Урале. По его словам, в 2021 году все запланированные работы по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" во всех регионах УрФО выполнены на 100%. Также он отметил скорое завершение строительства каркаса ЕКАДа.

Фото: из Instagram Евгения Куйвашева

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.12.2021, 13:16 / Общество
Новые контейнеры в Каменске-Уральском приучат детей и подростков к раздельному сбору мусора
09.12.2021, 12:59 / Экономика
Свердловские власти увеличили прожиточный минимум на 2022 год из-за высокой инфляции
09.12.2021, 12:57 / Культура
Павел Креков возглавит кинокомиссию Свердловской области
09.12.2021, 12:45 / Спорт
"Синара" через три дня после Лиги чемпионов сыграла в Кубке России
09.12.2021, 12:19 / Общество
Евгений Куйвашев передал чайный сервиз на аукцион Екатерининской ассамблеи