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Общество / Авто и транспорт
9 декабря 2021, 11:48

У жительницы Первоуральска арестовали автомобиль за долги в 3,5 млн рублей

Toyota Land Cruiser

Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, машину реализуют на торгах. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

В Первоуральске судебные приставы арестовали у местной жительницы автомобиль Toyota Land Cruiser. Женщина задолжала по кредитным платежам 3 млн 450 тыс. рублей.

Погашать задолженность она не торопилась. При этом у женщины было движимое имущество - автомобиль. Транспортное средство объявили в розыск.

В ходе мероприятий по розыску приставами совместно с сотрудниками ГИБДД разыскиваемый Land Cruiser был остановлен. Автомобиль арестован. Сейчас готовятся документы на оценку данного имущества.

Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, машину реализуют на торгах, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала о том, что у жителя Екатеринбурга изъяли Mercedes-Benz S350 в счёт погашения долга по автокредиту. При этом за ним зарегистрировано восемь квартир в уральской столице.

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Областная газета Свердловской области

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