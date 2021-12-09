СвЖД откроет новый турмаршрут выходного дня до парка Оленьи Ручьи

Доехать до природного парка можно на «Орлане». Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская железная дорога предложит своим пассажирам новый туристический маршрут. Летом 2022 года на поезде можно будет отправиться в «Тур выходного дня» на Оленьи Ручьи.

На маршруте Екатеринбург – станция «Михайловский завод» будут курсировать современные пригородные поезда «Орлан». Отправление из столицы Урала запланировано на утро, возвращение - на вечер (по выходным и праздничным дням).

Кроме того, по субботам в формате «Тур выходного дня» из Екатеринбурга в Каменск-Уральский (утром) и обратно (вечером) можно будет уехать на «Ласточках». Как уточнили «Областной газете» в пресс-службе СвЖД, поезда уже ездят по данному маршруту. Однако для туристов были назначены дополнительные, в более подходящее время.

Кроме того, в новом графике увеличат количество рейсов популярного туристического поезда «Императорский маршрут» сообщением Екатеринбург – Алапаевск (до 68 рейсов). Ранее «Облгазета» показывала, как выглядит необычный поезд изнутри.

Более подробно обо всех изменениях в новом графике можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).

Добавим, из Свердловской области начнут курсировать новые поезда в Тюмень, Сургут и Приобье.

Читайте также:

Меняется маршрут двух электричек, курсирующих между Екатеринбургом и Нижним Тагилом.