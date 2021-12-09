Реконструкцию международного терминала Кольцово оценили в 5,5 млрд рублей

Пришло время расширять пропускную способность, обновить пункты пропуска международного сектора. Фото: Галина Соловьёва.

Один из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово ждёт масштабная реконструкция. На работы планируется потратить 5,5 млрд рублей.

Об этом заявил гендиректор "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский. По его словам, ежегодно холдинг вкладывается в аэропорты от 7 до 10 млрд рублей в среднем.

"Масштабная реконструкция намечается в Кольцово. Только на терминал потратим порядка 5,5 млрд руб. Там пришло время расширять пропускную способность, обновить пункты пропуска международного сектора. Это вторая очередь развития аэропорта, которую необходимо реализовать к Универсиаде 2023 года", - рассказал он в интервью РБК.

"Мы не комментируем это", - сказали "Областной газете" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

Добавим, ранее в уральской столице провели археологическое обследование земельного участка, на котором расположен терминал "Б" аэропорта Кольцово. По итогам дано положительное заключение - его разрешили реконструировать.