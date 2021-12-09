Из Екатеринбурга в Будапешт могут запустить прямые авиарейсы

Самолёты могут начать летать из Кольцово в Венгрию. Фото: Евгения Скачкова

Прямые авиарейсы из Екатеринбурга в столицу Венгрии могут появится весной 2022 года. Этим планирует заняться лоукостер Wizz Air.

Об этом рассказал генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан на общем собрании Уральской ассоциации туризма, сообщает ТАСС.

"Где-то в районе марта месяца примерно полетит ещё лоукостер Wizz Air из Екатеринбурга в Будапешт", - цитирует Шандора Фабиана агентство.

Сегодня резидент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал, что Венгрия стала лидером спроса среди стран ЕС. Это может быть связано с тем, что она одна из немногих стран Европы, где принимают туристов, вакцинированных "Спутником V". Некоторые ездят в Венгрию, чтобы бесплатно привиться одобренными ВОЗ препаратами.

По данным сайта аэропорта Кольцово, сейчас из Екатеринбурга в Будапешт можно улететь 1 раз в неделю на самолёте "Уральских авиалиний".

WizzAir - венгерский лоукостер, который выполняет полеты в более чем в 40 стран, 140 различных городов. Большинство направлений - это Европа. Позиционирует себя, как бюджетная авиакомпания.

Напомним, весной немецкая бюджетная авиакомпания Eurowings, "дочка" Lufthansa заявила о желании запустить прямые рейсы из Дюссельдорфа в Екатеринбург. Через два месяца перелёты уже начались.