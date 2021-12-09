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Общество / Авто и транспорт
9 декабря 2021, 19:58

В Нижнем Тагиле в ночь на 11 декабря перекроют железнодорожный переезд на Балакинской

Переезд

Переезд перекроют ночью. Фото: Алексей Кунилов

В Нижнем Тагиле из-за технических работ железнодорожники перекроют проезд автотранспорта по улице Балакинская. Перекрытие пройдёт в ночь на 11 декабря.

Перекрытие произойдёт на пересечении улицы Балакинская и железнодорожного перегона между станциями Смычка и Завязовская. Участок пути планируют перекрыть с 23:00 пятницы 10 декабря до 3:00 субботы 11 декабря. Информацию об этом корреспонденту "Областной газеты" подтвердили в пресс-службе СвЖД.

"СвЖД действительно готовится выполнить плановые работы по замене резинокордового покрытия на данном переезде. Для удобства водителей, работы могут быть проведены в ночное время", - рассказали в свердловском филиале РЖД .

Соответствующий запрос направлен на согласование в муниципалитет.

Областная газета Свердловской области

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